بالفيديو..ملحمة بطولة الشهيد المصري " علي علي " الذي استشهد بـ 30 رصاصة

القاهرة (صدى):
روى أحد الناجين من هجوم كمين " البرث " البطل المصري مجند محمد علي تايسون اللحظات الأخيرة قبل استشهاد البطل علي علي، الذي لفتت قصته الأنظار خلال سردها في مسلسل " الاختيار " .
وأوضح " تايسون " أن الشهيد علي 22 عاما، تعامل بقوة وأصيب بأكثر من 30 رصاصة، وأصر على حماية غرفة المصابين والشهداء، واستمر في الدفاع وهو مصاب وينطق الشهادة حتى وصل الدعم.
وكانت والدة الشهيد علي، قد أوضحت أن ابنها لم يدخل سلاح الصاعقة، لكنه عندما وجد سقوط عدد كبير من الشهداء طلب أن ينضم للصاعقة وأخذه الشهيد " أحمد منسي "، وقام بتدريبه.
وتعد " البرث " نقطة ارتكاز ومحورا رئيسيا لتحركات العناصر التكفيرية في رفح، وقامت القوات المسلحة المصرية في رمضان 2017 بوضع نقطة ارتكاز لعناصر الصاعقة في القرية كبداية لإحكام قبضتها على محاور تحرك تلك العناصر.
وظل هذا الكمين، أكبر عائق أمام تحركات التكفيريين وبوجوده منع مرور أي دعم لوجيستي قادم للتكفيريين.