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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص فيصل ، هو الفيصل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. آمين .. .. في زمن الملك فيصل .. ماشرقت الشمس ولا غربت على مثله ، في كل شيء في مجالات الحياة .. .. ياكم تأثرت نفسياً وبدنياً عند سماعي خبر وفاته في ظهر ذالك اليوم المشؤوم ..
البرفسور احمد
اي عارضة... معناها تعرض فخوذها وفرقة طيزها امام الرجال بدراهم معدودات... بئس العمل وبئس المال..
ابو محمد 😎
رحمهما الله رحمة واسعه .. آمين ..
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها، اسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، المرأة المسكينه قد تكون تعرضت للأمور مروعة ومخيفة من زوجها او اهلها ولكن الانتحار عمل خاطئ ، أرجوكم يناس ارفقوا بنساء ولاتحرمونهم من أي شيء فهذه الحياة إنما هي فقط دار اختبار وعبور وكلن سوف يحاسب.

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