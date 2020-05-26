سامي الجابر يتجاهل أهدافه في النصر ضمن مسيرته الكروية

ماجد محمد (صدى):
تجاهل سامي الجابر أهدافه الـ11 الذي سجلها في شباك النصر، ولم يختارها ضمن أجمل 5 أهداف في مسيرته الكروية.
واختار الجابر في المرتبة الأولى هدفه عام 1990 أمام نجوم العالم في اعتزال صالح النعيمة القائد التاريخي، فيما اختار ثانياً، هدفه أمام الأهلي في نهائي الدوري 1996 الذي وصفه أنه أوفى بوعده لأفضل لاعب يوسف الثنيان في ذلك الموسم، فيما جاء ثالثاً هدفه في نهائي كأس الكؤوس الأسيوية أمام ناجويا الياباني 1996.
فيما كان الهدف الرابع في ذهاب نهائي كأس السوبر الأسيوي 1997 أمام بوهانج الكوري، وختم الجابر حديثه عن أهدافه الـ5 بهدفه في شباك الشباب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 1998.