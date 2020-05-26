اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس

بكين (صدى):
اكتشف باحثون صينيون وجود فيروس كورونا " نشطا " في براز المرضى الذين ماتوا بالفيروس، ما يشير إلى أنه قد ينتشر عن طريق البراز وليس الرذاذ فقط.
وتوصل الباحثون إلى أنه في بعض الحالات، كان الحمل الفيروسي أعلى في عينات البراز منه في عينات الجهاز التنفسي، وفقًا للفريق الذي يقوده جامعة قوانغتشو الطبية.
ونظر الفريق إلى نحو 12 حالة، أبرزها حالة رجل يبلغ من العمر 78 عامًا أظهر نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا في وقت مبكر من هذا العام، دخل إلى المستشفى في 17 يناير مع سعال وحمى غير منتظمة وفحوصات مقطعية غير طبيعية للصدر، وبعد 5 أيام، في 22 يناير، تم وضعه على جهاز تنفس بعد تدهور صحته بسرعة، وتوفي في 20 فبراير.
واستنتج الباحثون أن الفيروس في البراز هو مظهر شائع لـ كوفيد-19، وما هو أكثر من ذلك، أن عينات البراز التي تم جمعها بعد 17 إلى 28 يومًا من بدء الأعراض على المرضى تحتوي على حمولات أعلى من الحمض النووي للفيروسات من عينات الجهاز التنفسي، ما يدل على أن الفيروس يمكن أن ينتشر في الهواء من البراز ويصيب الناس.