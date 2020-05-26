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اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس

Time منذ 6 دقائق
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اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس

بكين (صدى):
اكتشف باحثون صينيون وجود فيروس كورونا " نشطا " في براز المرضى الذين ماتوا بالفيروس، ما يشير إلى أنه قد ينتشر عن طريق البراز وليس الرذاذ فقط.

وتوصل الباحثون إلى أنه في بعض الحالات، كان الحمل الفيروسي أعلى في عينات البراز منه في عينات الجهاز التنفسي، وفقًا للفريق الذي يقوده جامعة قوانغتشو الطبية.

ونظر الفريق إلى نحو 12 حالة، أبرزها حالة رجل يبلغ من العمر 78 عامًا أظهر نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا في وقت مبكر من هذا العام، دخل إلى المستشفى في 17 يناير مع سعال وحمى غير منتظمة وفحوصات مقطعية غير طبيعية للصدر، وبعد 5 أيام، في 22 يناير، تم وضعه على جهاز تنفس بعد تدهور صحته بسرعة، وتوفي في 20 فبراير.

واستنتج الباحثون أن الفيروس في البراز هو مظهر شائع لـ كوفيد-19، وما هو أكثر من ذلك، أن عينات البراز التي تم جمعها بعد 17 إلى 28 يومًا من بدء الأعراض على المرضى تحتوي على حمولات أعلى من الحمض النووي للفيروسات من عينات الجهاز التنفسي، ما يدل على أن الفيروس يمكن أن ينتشر في الهواء من البراز ويصيب الناس.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتنسون سجود الشكر بشارات تستحق الحمد والثناء الحسن لله ، ضاقت بنا و منَّ الله علينا بالفرج برحمته ، شكرا يالله على كرم عطاءك أولا ومن ثم شكرا لمن أوصلنا بر الأمان حكومة وشعبا ، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت🌿
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسئل الله العلي العظيم ان يرفع عنا كل بلاء
ابو براء
طلعت واعية اكثر منه ماشاءالله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اي والله الحمد والشكر والثناء لله رب العالمين على كل حال
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الحمد لله الذي نظن به الخير فيكرمنا أكثر مما نظن، الحمد لله على ما أنعم وتفضّل، ستصدح بيوت الله بتكبيرات المصلين، وستمتلئ الحناجر بعد الفاتحة بـ آمين، اللهُم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وادم علينا نعمة الصحة واجعلنا من المستشعرين لنِعمك شاكرين عليها صباح البشائر والخير من رب العباد❤💐

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