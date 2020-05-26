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رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق العمرة

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رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق العمرة

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة الكريمة على رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما تقرر رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

2ـ الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

ويستمر منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

كما يستمر تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

وفيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الاجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م.

وتم التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

ويتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.

وتقرر السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ويستمر تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، وتعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

وتخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

وسيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتنسون سجود الشكر بشارات تستحق الحمد والثناء الحسن لله ، ضاقت بنا و منَّ الله علينا بالفرج برحمته ، شكرا يالله على كرم عطاءك أولا ومن ثم شكرا لمن أوصلنا بر الأمان حكومة وشعبا ، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت🌿
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسئل الله العلي العظيم ان يرفع عنا كل بلاء
ابو براء
طلعت واعية اكثر منه ماشاءالله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اي والله الحمد والشكر والثناء لله رب العالمين على كل حال
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الحمد لله الذي نظن به الخير فيكرمنا أكثر مما نظن، الحمد لله على ما أنعم وتفضّل، ستصدح بيوت الله بتكبيرات المصلين، وستمتلئ الحناجر بعد الفاتحة بـ آمين، اللهُم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وادم علينا نعمة الصحة واجعلنا من المستشعرين لنِعمك شاكرين عليها صباح البشائر والخير من رب العباد❤💐

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