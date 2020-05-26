نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة

Time منذ ساعة
Views 10756
Comment 9
تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة الكريمة بتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

وأصبحت المواعيد من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً ابتداءً من الخميس 5 شوال حتى نهاية السبت 7 شوال.

كما صدرت الموافقة بالسماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتنسون سجود الشكر بشارات تستحق الحمد والثناء الحسن لله ، ضاقت بنا و منَّ الله علينا بالفرج برحمته ، شكرا يالله على كرم عطاءك أولا ومن ثم شكرا لمن أوصلنا بر الأمان حكومة وشعبا ، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت🌿
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسئل الله العلي العظيم ان يرفع عنا كل بلاء
ابو براء
طلعت واعية اكثر منه ماشاءالله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اي والله الحمد والشكر والثناء لله رب العالمين على كل حال
ابو عمار
يضربها ليثبت رجولته ..... هذا ما عنده رجوله

أخر الأخبار

ابن مساعد: "بعد الأخبار المفرحة أدعو لتغيير طريقتنا في السلام"
ابن مساعد: "بعد الأخبار المفرحة أدعو لتغيير طريقتنا في السلام"
Time منذ 36 ثانية Views 1006
اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس
اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس
Time منذ 5 دقائق Views 1185
3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة
3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة
Time منذ 22 دقيقة Views 1957
ترقية مهدي القرني إلى الثامنة بوزارة الإعلام
ترقية مهدي القرني إلى الثامنة بوزارة الإعلام
Time منذ 28 دقيقة Views 1247
رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق العمرة
رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق العمرة
Time منذ 53 دقيقة Views 3097
السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة
السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة
Time منذ ساعة Views 4786
تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة
تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 10756
ربة منزل تنهي حياتها بعد مشاجرة مع زوجها
ربة منزل تنهي حياتها بعد مشاجرة مع زوجها
Time منذ ساعة Views 1368
ريهام سعيد: " سما المصري بتستعرض جسمها وابني اعتاد مشاهدتها "
ريهام سعيد: " سما المصري بتستعرض جسمها وابني اعتاد مشاهدتها "
Time منذ ساعة Views 1651
عبدالعزيز المريسل : هناك أساطير ورقية صنعت لتنافس الأساطير الحقيقية
عبدالعزيز المريسل : هناك أساطير ورقية صنعت لتنافس الأساطير الحقيقية
Time منذ ساعتين Views 661