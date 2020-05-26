ريهام سعيد: " سما المصري بتستعرض جسمها وابني اعتاد مشاهدتها "

القاهرة (صدى):
أرجعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، سبب تقدمها ببلاغ ضد الراقصة سما المصري، واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى أنها تنشر مقاطع خادشة للحياء يشاهدها العديد من الشباب من ضمنهم ابنها.
وأكدت ريهام أنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، وتستخدم عبارات جنسية واضحة، وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.
وقالت ريهام: " لاحظت أن عددا كبيرا من الصور تستعرض فيها سما المصري مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم عارية وتظهر أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية، بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني وهذا جعلني أتقدم بالبلاغ ضدها ".