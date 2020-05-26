نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

توجيه بالقبض على مواطن روج لشائعة فتح المساجد في 5 شوال

Time منذ 5 ساعات
Views 5000
Comment 9
توجيه بالقبض على مواطن روج لشائعة فتح المساجد في 5 شوال

علي القحطاني (صدى):
روج مواطن لشائعة فتح المساجد في 5 شوال برغم التوجيهات الصادرة من قبل السلطات بتوخي الحذر من الشائعات  المضللة الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثار جدلا واسعا بين مواطني المملكة.

ومن جهته، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول لمواطن ظهر بمقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد.

ويأتي ذلك بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وترويج أو نشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتنسون سجود الشكر بشارات تستحق الحمد والثناء الحسن لله ، ضاقت بنا و منَّ الله علينا بالفرج برحمته ، شكرا يالله على كرم عطاءك أولا ومن ثم شكرا لمن أوصلنا بر الأمان حكومة وشعبا ، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت🌿
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسئل الله العلي العظيم ان يرفع عنا كل بلاء
ابو براء
طلعت واعية اكثر منه ماشاءالله
ابو عمار
يضربها ليثبت رجولته ..... هذا ما عنده رجوله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

أخر الأخبار

ابن مساعد: "بعد الأخبار المفرحة أدعو لتغيير طريقتنا في السلام"
ابن مساعد: "بعد الأخبار المفرحة أدعو لتغيير طريقتنا في السلام"
Time منذ 25 ثانية Views 1006
اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس
اكتشاف طريقة جديدة لانتشار عدوى الفيروس
Time منذ 5 دقائق Views 1185
3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة
3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة
Time منذ 22 دقيقة Views 1954
ترقية مهدي القرني إلى الثامنة بوزارة الإعلام
ترقية مهدي القرني إلى الثامنة بوزارة الإعلام
Time منذ 27 دقيقة Views 1247
رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق العمرة
رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق العمرة
Time منذ 53 دقيقة Views 3097
السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة
السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة
Time منذ ساعة Views 4773
تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة
تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 10734
ربة منزل تنهي حياتها بعد مشاجرة مع زوجها
ربة منزل تنهي حياتها بعد مشاجرة مع زوجها
Time منذ ساعة Views 1363
ريهام سعيد: " سما المصري بتستعرض جسمها وابني اعتاد مشاهدتها "
ريهام سعيد: " سما المصري بتستعرض جسمها وابني اعتاد مشاهدتها "
Time منذ ساعة Views 1651
عبدالعزيز المريسل : هناك أساطير ورقية صنعت لتنافس الأساطير الحقيقية
عبدالعزيز المريسل : هناك أساطير ورقية صنعت لتنافس الأساطير الحقيقية
Time منذ ساعتين Views 661