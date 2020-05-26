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إعلام قطر الأضحوكة يتباهي بـ«أردوغان» المحتل

Time منذ يوم
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إعلام قطر الأضحوكة يتباهي بـ«أردوغان» المحتل

ماجد القزيز (صدى):
يواصل الذباب الإعلامي القطري التودد والتقرب من الرئيس التركي المحتل لليبيا وسوريا في محاولة منهم لكسب حماية.

وانتشر الذباب القطري بقوة مؤخرًا للإشادة بالرئيس التركي الذي نهمك في إنتاج جيل جديد من الطائرات المسيّرة وتطوير أسلحة نوعية لحماية بلده والدفاع عن القضايا العادلة .

وأثار الإعلام القطري سخرية المغردون عبر "تويتر"، بعد وصفهم لتركيا وأردوغان والإرهاب بـ" جيوش الأسود".

وسخر المغردون من الذباب القطري؛ حيث علق أحدهم قائلًا :" أردوغان ينتج طائرات مسيرة، وأنتم ماذا فعلتم، تحدثوا عن أنفسكم".

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أحدث التعليقات

تركي
مسكين قردوغان ورطوه الوفاق خلهم يجلدونه عشان يطلع منها مهزوم احسن
محمد
صدقت كتبت مافي خاطري . صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
البلا فيكم وفي امريكا كلكم شر . يلى فهمته امريكا بتسوي فيروس وبتطلقه عندكم وانتم بتردون الصاع بصاعين . اتمني مقاطعتهم
محمد
ياصدي ترا دعايتكم تجيب المرض بكل الصفحة اعلانات

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