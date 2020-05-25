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ابن عم تميم بعد تصريحات حميدتي : النظام القطري " جاهل "

Time منذ ساعة
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ابن عم تميم بعد تصريحات حميدتي : النظام القطري " جاهل "

ماجد القزيز (صدى):
علق فهد بن عبدالله الثاني عضو الأسرة الحاكمة في قطر، على تصريحات محمد حمدان دقلو " حميدتي "، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، بخصوص رفض زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال فهد بن عبدالله: " كل الدول العربية غير راضية عن سياسات النظام الذي يحكم قطر حاليًا، بغض النظر عن سياساتهم الإجرامية والخبيثة، الا أنهم أيضًا يجهلون البروتوكولات التي لايوجد عليها إختلاف في كل دول العالم، وخير دليل على ذلك ماحدث لتميم في زياراته إلى أمريكا وما ذكره اخواننا في السودان ".

وكان حميدتي، قد تحدث بشأن أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر إلى السودان، موضحا أن السبب هو عدم إبلاغ الجانب السوداني بالزيارة مسبقا، قائلا: " رفضنا نزوله لأنه لم يستأذن ولم ينسق مع أحد، قولنا ما ينزل، وانتهى الموضوع ".

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بالفيديو..حميدتي: رفضنا زيارة وزير خارجية قطر لعدم استئذانه

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أحدث التعليقات

نبيل
طيب قولي لابنك لا يتفرج عليها
د محمد ماجد بخش
إذا من الممكن جدا من الآن معرفة حجم الكتلة وقيمتها ( قدرها ) النسبي في الفراغ وليس فقط وزنها. بالمعادلة الجديدة التي تقنعك بأن فعالية الكتلة في نفطة حولها كثافة المادة. وهي الوحدة المغناطيسية.
برق امصحا
أشكرك يا زعيم آسيا....كفيت ووفيت ولاتتعب نفسك في الرد على مرضى العقول....
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
خيبهم الله الاوغاد

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