تحديد موعد استئناف الدوري الإنجليزي بمباراة قمة قوية

وكالات (صدى):
من المنتظر أن يتم تحديد موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.
وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يبدأ الدوري بقمة قوية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.
وستصوت الأندية يوم الأربعاء على ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة التالية من التدريب، والتي يمكن أن تبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع من المتوقع أن تدعم معظم الأندية المقترحات المقدمة في المرحلة الثانية.
وتم تحديد يوم الجمعة 12 يونيو باعتباره تاريخ العودة المثالي، ولكن من المتوقع الآن أن يكون بعد أسبوع في 19 يونيو بينما تريد بعض أندية الدوري الممتاز أسبوعًا آخر للاستعداد.