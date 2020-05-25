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تحديد موعد استئناف الدوري الإنجليزي بمباراة قمة قوية

Time منذ ساعتين
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تحديد موعد استئناف الدوري الإنجليزي بمباراة قمة قوية

وكالات (صدى):
من المنتظر أن يتم تحديد موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.

وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يبدأ الدوري بقمة قوية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وستصوت الأندية يوم الأربعاء على ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة التالية من التدريب، والتي يمكن أن تبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع من المتوقع أن تدعم معظم الأندية المقترحات المقدمة في المرحلة الثانية.

وتم تحديد يوم الجمعة 12 يونيو باعتباره تاريخ العودة المثالي، ولكن من المتوقع الآن أن يكون بعد أسبوع في 19 يونيو بينما تريد بعض أندية الدوري الممتاز أسبوعًا آخر للاستعداد.

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أحدث التعليقات

نبيل
طيب قولي لابنك لا يتفرج عليها
د محمد ماجد بخش
إذا من الممكن جدا من الآن معرفة حجم الكتلة وقيمتها ( قدرها ) النسبي في الفراغ وليس فقط وزنها. بالمعادلة الجديدة التي تقنعك بأن فعالية الكتلة في نفطة حولها كثافة المادة. وهي الوحدة المغناطيسية.
برق امصحا
أشكرك يا زعيم آسيا....كفيت ووفيت ولاتتعب نفسك في الرد على مرضى العقول....
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
خيبهم الله الاوغاد

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