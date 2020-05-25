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إقالة حاتم جمعة من منصبه كرئيسا للجهاز الطبي في الأهلي 

Time منذ 7 دقائق
Views 1150
إقالة حاتم جمعة من منصبه كرئيسا للجهاز الطبي في الأهلي 

نواف السالم (صدى):
قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الدكتور حاتم جمعة من منصبه كرئيساً للجهاز الطبي في الأهلي، حيث  سيتم التعاقد مع دكتور آخر كرئيساً للوحدة الطبية خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك بالتشاور مع المدرب فلادان الذي صرح بأن باقي أعضاء الجهاز الطبي مستمرين مع النادي ولم تتم إقالتهم.

وكانت إدارة الأهلي أنهت التعاقد مع الطبيب التونسي حاتم جمعة، ليتولى رئاسة الجهاز الطبي، خلفاً لابن جلدته وليد ناس، والذي أقيل من منصبة نهاية الموسم الماضي.

وجاء ذلك بعدما استعانت ادارة النادي بأحد أطباء المنتخبات العربية بشكل مؤقت خلال فترة اقامة معسكر الفريق في النمسا، والذي وصل إلى جدة مع بعثة الفريق.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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