إقالة حاتم جمعة من منصبه كرئيسا للجهاز الطبي في الأهلي 

نواف السالم (صدى):
قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الدكتور حاتم جمعة من منصبه كرئيساً للجهاز الطبي في الأهلي، حيث سيتم التعاقد مع دكتور آخر كرئيساً للوحدة الطبية خلال الفترة القادمة.
وجاء ذلك بالتشاور مع المدرب فلادان الذي صرح بأن باقي أعضاء الجهاز الطبي مستمرين مع النادي ولم تتم إقالتهم.
وكانت إدارة الأهلي أنهت التعاقد مع الطبيب التونسي حاتم جمعة، ليتولى رئاسة الجهاز الطبي، خلفاً لابن جلدته وليد ناس، والذي أقيل من منصبة نهاية الموسم الماضي.
وجاء ذلك بعدما استعانت ادارة النادي بأحد أطباء المنتخبات العربية بشكل مؤقت خلال فترة اقامة معسكر الفريق في النمسا، والذي وصل إلى جدة مع بعثة الفريق.