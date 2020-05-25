ناقد فني يشعل الغضب بعد تشبيه الإنجاب بـ«القمار»:«فاضح وواضح»

أميرة خالد (صدى):
أشعل الناقد الفني السعودي محمد سلامة، زوج الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم غضب الجمهور وأثار جدلًا ، بعد تشبيهه للإنجاب بالمقامرة.
وقال سلامة في تغريدة على تويتر: "في موضوع الإنجاب أستطيع القول أنه قمار فاضح وواضح، ففي حين أنك تضع أموالك في طاولة بلاك جاك ولا تدري قد تربح أو تخسر. بالمقابل فأنت تقامر بالإنجاب: برغبتك تنجب بشرا جديدا لا تعرف في أي طريقة سيبدو.. تخيل لو ولد حزينا لأي سبب؟ إذن أنت تقامر بالدم بدلا عن الأموال. يا للجنون توقف!".
وتابع : "كل هذا أقوله وأنا أحب مروة بشكل لا يتخيله عقل وأراها أجمل شيء حصل في حياتي".
ورد عليه مغردون بقولهم: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا).. (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم).