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حقيقة تفاوض الأهلي مع مهاجم الترجي التونسي 

Time منذ ساعة
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حقيقة تفاوض الأهلي مع مهاجم الترجي التونسي 

وكالات (صدى):
أوضح النادي الأهلي المصري حقيقة تفاوض القلعة الحمراء مع مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على عدم دخول المارد الأحمر في أي مفاوضات مع نظيره التونسي لضم الخنيسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جهته، أوضح مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية:" نقدر الخنيسي فهو لاعب كبير، لكننا لم ندخل في أي مفاوضات للحصول على خدماته ".

ومن جانبه، قال نادي الدفاع الحسني الجديدي إنه سيشكو نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم دفع نسبة الفريق المغربي من إعارة حميد أحداد من الزمالك إلى الرجاء البيضاوي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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