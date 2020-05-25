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الخليج العربي يتعافى من "كورونا" والمملكة بالمقدمة

Time منذ ساعتين
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الخليج العربي يتعافى من "كورونا" والمملكة بالمقدمة

علي القحطاني (صدى):
شهد اليوم الاثنين، عددًا من القرارات والتصريحات الهامة في 3 دول خليجية من بيهم المملكة حول فيروس كورونا.

وألمحت هذه القرارات بأن ثلاثي الخليج بات يتعافى سريعًا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)،الذي نال من العالم أجمع.

وكانت البداية مع إعلان المملكة بأن الخميس المقبل سيشهد مرحلة جديدة لعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

وفي الصدد ذاته أعلنت الكويت منذ قليل، أن الخميس المقبل سيشهد وضع خطة جديدة لعودة الحياة لطبيعتها، فيما أعلنت الإمارات عودة الحركة الاقتصادية رسميًا من الأربعاء.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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