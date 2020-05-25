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الريال يبدأ تدريبات الأسبوع الثالث بـ 3 مجموعات

Time منذ ساعة
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الريال يبدأ تدريبات الأسبوع الثالث بـ 3 مجموعات

وكالات (صدى):
بدأ نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم ،الأسبوع الثالث من تدريباته، مع اقتراب موعد استئناف بطولة الدوري الإسباني في 11 يونيو المقبل.

وقسم مدرب الفريق زين الدين زيدان اللاعبين لثلاث مجموعات تضم كل منها ثمانية لاعبين بدلاً من مجموعة واحدة من 14 لاعباً كما وافقت الحكومة على ذلك طبقا للمعايير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستغل المدرب الفرنسي فترة التدريبات لزيادة الجاهزية البدنية لدى اللاعبين واستعادة لاعبه العائد من إصابة طويلة ماركو أسينسيو، وكذلك البلجيكي إدين هازارد بعد تعافيه من جراحة في الكاحل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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