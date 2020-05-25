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إعلام قطر الأضحوكة يتباهي بـ«أردوغان» المحتل

Time منذ ساعة
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إعلام قطر الأضحوكة يتباهي بـ«أردوغان» المحتل

ماجد القزيز (صدى):
يواصل الذباب الإعلامي القطري التودد والتقرب من الرئيس التركي المحتل لليبيا وسوريا في محاولة منهم لكسب حماية.

وانتشر الذباب القطري بقوة مؤخرًا للإشادة بالرئيس التركي الذي نهمك في إنتاج جيل جديد من الطائرات المسيّرة وتطوير أسلحة نوعية لحماية بلده والدفاع عن القضايا العادلة .

وأثار الإعلام القطري سخرية المغردون عبر "تويتر"، بعد وصفهم لتركيا وأردوغان والإرهاب بـ" جيوش الأسود".

وسخر المغردون من الذباب القطري؛ حيث علق أحدهم قائلًا :" أردوغان ينتج طائرات مسيرة، وأنتم ماذا فعلتم، تحدثوا عن أنفسكم".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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