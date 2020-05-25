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أتلتيكو مدريد في ورطة قبل استئناف الليغا

Time منذ ساعتين
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أتلتيكو مدريد في ورطة قبل استئناف الليغا

وكالات (صدى):
سيغيب مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيلكس، على الأرجح عن صفوف فريقه عندما تعود عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى الدوران الشهر المقبل، بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال التدريب اليوم الإثنين.

وقال أتلتيكو في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي انتقل إلى النادي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 126 مليون يورو (137.31 مليون دولار) من بنفيكا العام الماضي، أصيب بالتواء في أحد أربطة الركبة اليسرى.

ولم يحدد بيان النادي موعد عودة مهاجم البرتغال من الإصابة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع.

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف اللعب في الدرجتين الأولى والثانية دون جماهير اعتبارا من 8 يونيو، بينما قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، إنه يأمل أن تكون قمة الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية ركلة بداية استئناف المسابقة في 11 يونيو بعد التوقف لثلاثة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس في الدوري قبل توقف الموسم في 12 مارس لكنه كان يتأخر بنقطة واحدة فقط عن ريال سوسيداد الرابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو أيضا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه على ليفربول حامل اللقب في آخر مباراة خاضها قبل تعليق الموسم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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