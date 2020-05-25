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اتصال هاتفي «هام» يضع النفط بالواجهة

Time منذ ساعتين
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اتصال هاتفي «هام» يضع النفط بالواجهة

وكالات (صدى):
قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث التعاون بين روسيا والعراق بشأن اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأفاد الكرملين أن الزعيمين تناولا أهمية استمرار الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان في أسواق النفط.

إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.

وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار مازالت منخفضة نحو 45 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني مايكل مكارثي: "أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل".

وجاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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