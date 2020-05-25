نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"فرجت" تسدد مديونية 1024 مواطنًا ومقيمًا بأكثر من 137 مليون ريال

Time منذ ساعتين
Views 1711
"فرجت" تسدد مديونية 1024 مواطنًا ومقيمًا بأكثر من 137 مليون ريال

الرياض (صدى):
واصلت خدمة "فُرجت" على منصة وزارة الداخلية "أبشر" اسهاماتها في تمكين المتبرعين من السداد عن المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وبإقبال كبير حيث صرح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن ( 1024 ) مواطناً ومقيماً سُدّدت مديونيتهم والبالغة أكثر من ( 137 ) مليون ريال منذ بداية الحملة واطلاق اصدارها الثاني في منتصف شهر رمضان المبارك إلى ثاني أيام عيد الفطر.

وأكد المتحدث الإعلامي أن الجميع يثمن ويقدر ما تم من تضامن وتكامل مجتمعي، أسهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة عدد المعسرين في سداد مديونياتهم وعودتهم لأسرهم، وأن توفير وسيط آمن وموثوق ومستمر على مدار العام مثل ما تحقق مع خدمة "فُرجت" جاء ايماناً بروح التعاون والتكامل الذي أمر به ديننا الحنيف والتكاتف الذي عُرف عن مجتمعنا الكريم.

ونوه في تصريحه إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية ومستمرة طوال العام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

أخر الأخبار

إقالة حاتم جمعة من منصبه كرئيسا للجهاز الطبي في الأهلي 
إقالة حاتم جمعة من منصبه كرئيسا للجهاز الطبي في الأهلي 
Time منذ 6 دقائق Views 1131
بغباء الشاهد الوحيد في قضية قتل واغتصاب: "شاهد الجريمة كاملة"
بغباء الشاهد الوحيد في قضية قتل واغتصاب: "شاهد الجريمة كاملة"
Time منذ 6 دقائق Views 102
شاهد.. صورة صادمة لرجاء الجداوي من داخل العزل بعد تغير ملامحها
شاهد.. صورة صادمة لرجاء الجداوي من داخل العزل بعد تغير ملامحها
Time منذ 25 دقيقة Views 1734
" الجوازات " تضيف خدمة جديدة لقائمة " الرسائل والطلبات " عبر ⁧" أبشر⁩ "
" الجوازات " تضيف خدمة جديدة لقائمة " الرسائل والطلبات " عبر ⁧" أبشر⁩ "
Time منذ 27 دقيقة Views 1577
بالصور.. توافد الأمريكيين إلى الشواطئ والبحيرات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع
بالصور.. توافد الأمريكيين إلى الشواطئ والبحيرات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع
Time منذ 27 دقيقة Views 341
توجيه بالقبض على مواطن روج لشائعة فتح المساجد في 5 شوال
توجيه بالقبض على مواطن روج لشائعة فتح المساجد في 5 شوال
Time منذ 32 دقيقة Views 1893
ناقد فني يشعل الغضب بعد تشبيه الإنجاب بـ«القمار»:«فاضح وواضح»
ناقد فني يشعل الغضب بعد تشبيه الإنجاب بـ«القمار»:«فاضح وواضح»
Time منذ 38 دقيقة Views 1414
فيديو نادر للملك سلمان وهو طفلًا يبلغ 3 سنوات في أول تغطية مصورة للحج
فيديو نادر للملك سلمان وهو طفلًا يبلغ 3 سنوات في أول تغطية مصورة للحج
Time منذ 40 دقيقة Views 1840
البايرن يلاحق دورتموند لتعزيز صدارته للدوري غدًا
البايرن يلاحق دورتموند لتعزيز صدارته للدوري غدًا
Time منذ 53 دقيقة Views 1433
إبل سائبة تقتل 4 أشخاص في الجموم
إبل سائبة تقتل 4 أشخاص في الجموم
Time منذ ساعة Views 2124