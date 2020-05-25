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وزير الصحة: يوم الخميس سننتقل إلى مرحلة جديدة لنعود إلى حياة طبيعية

Time منذ 3 ساعات
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وزير الصحة: يوم الخميس سننتقل إلى مرحلة جديدة لنعود إلى حياة طبيعية

نايف السالم (صدى):
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأثنين، كلمة إلى المواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في كلمة متلفزة: "بعد مضي 5 أشهر من هذه الجائحة أصبح المجتمع اليوم أكثر وعيًا بهذا الفيروس وتطبيق آليات التباعد الاجتماعي فهي تجربة جديدة علينا جميعًا".

وتابع : " الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وما تم اتخاذه من احترازات مبكرة أعطانا الفرصة للسيطرة على وتيرة انتشار فيروس كورونا والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع".

واستكمل: "ما قامت به المملكة من استعدادات منذ الإعلان عن الجائحة، والامتثال الذي وجدناه من المواطنين والمقيمين للإجراءات الاحترازية، كان له أثر كبير في انخفاض نسب الوفيات التي تعتبر من الأقل في العالم".

وأكد وزير الصحة على أنه سيتم العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا ابتداءً من الخميس المقبل.

وأضاف: "المراحل تبدأ تدريجيًا من يوم الخميس المقبل، لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي"

وأكد على أن العودة إلى الأوضاع الطبيعية يتطلب أن نكون جميعًا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاهتمام، واتباع الإرشادات الصحية، خصوصا للفئات الأكثر خطورة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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