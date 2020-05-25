ريال مدريد يتعاقد مع كامافينغا مقابل 75 مليون يورو 

وكالات (صدى):
كشف نادي رين الفرنسي، عن سعر بيع لاعب الوسط إدوارد كامافينغا، صاحب الـ 17 عاما، والذي يحظى باهتمام بالغ من مسؤولي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن رين أعلن أن قيمة انتقال كامافينغا تصل إلى 75 مليون يورو.
وأكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب الفرنسي هو بديل البرازيلي المخضرم كاسميرو في خط وسط الميرينغي، بعدما تحول لاعب رين إلى أحد أهم اكتشافات الدوري الفرنسي.
وتبين أن رين لا يستهدف بيع كامافينغا؛ انتظارا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، لذا تم تحديد هذا السعر.