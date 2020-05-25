إيداع الصحافي سليمان الريسوني بالسجن لاتهامه بهتك  العرض  

مليكة فؤاد (صدى):
قرر قاضي التحقيق في مدينة الدار البيضاء المغربية إيداع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة " أخبار اليوم " بسجن عكاشة في المدينة نفسها مع توجيه تهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز.
وقام قاضي التحقيق بتحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي للريسوني، يوم 11 يونيو المقبل، حيث اعتقلت السلطات الريسوني وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
ووفق عائلة الريسوني، حضر عناصر أمن، إلى مقر سكن الصحافي، حيث استمعت الضابطة القضائية لشاب مثلي بعد تقدمه بشكوى إلى السلطات ضد سليمان الريسوني.
واتضح أن الضحية تعرف على المتهم في مدينة الدار البيضاء بحكم عمله في مجال التصوير قبل أن يجد نفسه ضحية لاعتداء جنسي من طرف الصحافي المذكور.