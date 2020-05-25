جدل واسع بسبب صورة لزعماء ميليشيات تابعة لإيران على حساب خامنئي

طهران (صدى):
أحدثت صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ظهر فيها جمعا من زعماء الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة العربية، وبينهم رئيسا حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، جدلا واسعا.
وبدت في الصورة التي نشرها موقع المرشد، رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بجانب زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، وهما يقفان في المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، حيث ظهرا فيالصف الأول من الصورة.
ووقف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المقربة من إيران زياد النخالة، في الصف الثاني يصلي بجوار أحد رموز الشيعة في نيجيريا إبراهيم زكزكي، والقائد الجديد لفيلق القدس، إسماعيل قآني، بجوار زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.
وعلقت الإعلامية الأردنية وصانعة الأفلام نسرين نعمان، على الصورة، قائلة:" نشر مكتب خامنئي صورة تخيلية لصلاة العيد في القدس، تضم الصورة كل من حسن نصر الله وإسماعيل هنية و عبدالملك الحوثي وغيرهم، هم ذاتهم أدوات إيران لتدمير اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وإن القدس فقط للمزايدات ".