إضافات للحليب تساعد في التخلص من الأرق

أميرة خالد (صدى):
من المتعارف عليه أن تناول الحليب أحد الطرق الفعالة لمحاربة الأرق قبل التوجه إلى النوم؛ لأنه يساعد في تهدئة الأعصاب.
وعلى الرغم من أنه يساعد في كل الأحاول على النوم؛ إلا أنه هناك 4 إضافات يمكنك إضافتها للحصول على مشروب لذيذ يخلصك من الأرق بعناصر مغذية.
الحليب الذهبي: المقصود به مزج الحليب باللبن؛ لتحصل على الاسترخاء وتحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب بجانب علاج الأرق.
حليب الفراولة: يساعد حليب الفراولة على موازنة دورة النوم وتنظيم انتاج هرمون الميلاتونين؛ لاحتوائه على مضادت الأكسدة والبوتاسيوم والفيتامينات.
حليب الكرز: يحتوي الكرز على الميلاتونين بشكل طبيعي، ما يساهم في محاربة الأرق، وتحسين جودة النوم.
حليب الموز: يحتوي الموز على نسب عالية من عنصري الماغنيسيوم والبوتاسيوم، فهو يعتبر اختيار رائع لمحاربة الأرق، خاصة عند كبار السن.