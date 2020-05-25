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إضافات للحليب تساعد في التخلص من الأرق

Time منذ 4 أيام
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إضافات للحليب تساعد في التخلص من الأرق

أميرة خالد (صدى):
من المتعارف عليه أن تناول الحليب أحد الطرق الفعالة لمحاربة الأرق قبل التوجه إلى النوم؛ لأنه يساعد في تهدئة الأعصاب.

وعلى الرغم من أنه يساعد في كل الأحاول على النوم؛ إلا أنه هناك 4 إضافات يمكنك إضافتها للحصول على مشروب لذيذ يخلصك من الأرق بعناصر مغذية.

الحليب الذهبي: المقصود به مزج الحليب باللبن؛ لتحصل على الاسترخاء وتحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب بجانب علاج الأرق.

حليب الفراولة: يساعد حليب الفراولة على موازنة دورة النوم وتنظيم انتاج هرمون الميلاتونين؛ لاحتوائه على مضادت الأكسدة والبوتاسيوم والفيتامينات.

حليب الكرز: يحتوي الكرز على الميلاتونين بشكل طبيعي، ما يساهم في محاربة الأرق، وتحسين جودة النوم.

حليب الموز: يحتوي الموز على نسب عالية من عنصري الماغنيسيوم والبوتاسيوم، فهو يعتبر اختيار رائع لمحاربة الأرق، خاصة عند كبار السن.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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