أخطاء شائعة تمنعكِ من خسارة الوزن 

أميرة خالد (صدى):
أدت بعض العادات اليومية الخاطئة إلى زيادة تراكم الدهون بالجسم، خاصة بمنطقة البطن، حيث يحتاج الشخص إلى بذل مجهود كبير والالتزام بنظام غذائي صحي لخسارة الوزن.
ونستعرض بعض الأخطاء اليومية التي تزيد دهون البطن، أولا.. تناول القليل من السعرات الحرارية: صحيح أننا بحاجة للتقليل من تناول الأطعمة الدسمة والسعرات الحرارية لفقدان الوزن، لكن في المقابل، تناول القليل من السعرات الحرارية في اليوم، سيجعلك تشعرين بالجوع طيلة الوقت، كما أنه سيبطئ عملية الأيض في جسمك وبالتالي فقدان كتلة العضلات.
ثانيا.. " قليل الدسم " أو " خالي من الدسم ": أغلب المنتجات الغذائية مثل قليل الدسم Low-Fat أو خالي الدسم Fat-free. إنها لا تحتوي على سعرات حرارية أقل كما تعتقدين، بل إنها تحتوي على كمية دسم أقل من المنتج العادي.
ثالثا.. تخطي الوجبات: من المعتقدات الخاطئة حول خسارة الوزن هي تجنّب تناول الطعام وتخطّي الوجبات، ظنّاً منّا أن ذلك يساهم في إنقاص الوزن.
رابعا.. عدم تناول الكثير من الألياف: إدخال الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، مثل الشوفان، المكسرات والفاصولياء والحبوب الكاملة، لأنها قابلة للذوبان، تمتص الماء وتجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول.
خامسا.. قلة النوم: قلّة النوم تؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الليبتين ("هرمون الشبع") ويزيد من في إنتاج هرمون الجريلين "هرمون الجوع". وبالتالي، ستشعرين بالجوع المستمر. كذلك، كلما قلّ نومكِ، كلّما زادت الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات.
سادسا.. التركيز فقط على تمارين الكارديو: تمارين الكارديو وحدها تكفي لخسارة الوزن، فيبتعدن عن ممارسة تمارين القوة والتي تتضمّن رفع الأثقال.