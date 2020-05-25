السبانخ والزنجبيل.. أطعمة تعالج الصداع بدون مسكنات

أميرة خالد (صدى):
توجد أطعمة تعالج الصداع دون اللجوء إلى تناول المسكنات والتي تؤدي إلى أضرار على المدى الطويل.
ويوجد 5 أطعمة تعالج الصداع على الفور دون الحاجة لتناول المسكنات، من أبرزها:
السبانخ: غنية بالحديد، ولديها فعالية في التخلص من الصداع؛ لأنها تحتوي على مستويات عالية من
الزنجبيل: يعمل على تهدئة الناقلات العصبية التي تسهم في حدوث الصداع، بالتالي يمكن تناوله عند الشعور بالصداع أو إضافته للطعام.
البطيخ: يعالج الصداع الذي ينتج عن الجفاف؛ لأنه غني بالمياه.
المكسرات والبذور:تساعد المكسرات والبذور في التخلص من الصداع؛ لما تحتوي عليه من الماغنيسيوم والدهون الجيدة اللازمة للجسم.
الأفوكادو: هي من أبرز الفاكهة التي تحتوي على نسب كبيرة من الماغنيسيوم والدهون الصحية، التي تعالج الصداع.