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السبانخ والزنجبيل.. أطعمة تعالج الصداع بدون مسكنات

Time منذ 4 أيام
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السبانخ والزنجبيل.. أطعمة تعالج الصداع بدون مسكنات

أميرة خالد (صدى):
توجد أطعمة تعالج الصداع دون اللجوء إلى تناول المسكنات والتي تؤدي إلى أضرار على المدى الطويل.

ويوجد 5 أطعمة تعالج الصداع على الفور دون الحاجة لتناول المسكنات، من أبرزها:

السبانخ: غنية بالحديد، ولديها فعالية في التخلص من الصداع؛ لأنها تحتوي على مستويات عالية من

الزنجبيل: يعمل على تهدئة الناقلات العصبية التي تسهم في حدوث الصداع، بالتالي يمكن تناوله عند الشعور بالصداع أو إضافته للطعام.

البطيخ: يعالج الصداع الذي ينتج عن الجفاف؛ لأنه غني بالمياه.

المكسرات والبذور:تساعد المكسرات والبذور في التخلص من الصداع؛ لما تحتوي عليه من الماغنيسيوم والدهون الجيدة اللازمة للجسم.

الأفوكادو: هي من أبرز الفاكهة التي تحتوي على نسب كبيرة من الماغنيسيوم والدهون الصحية، التي تعالج الصداع.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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