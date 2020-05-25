رئيس الاتحاد الألماني يستغل كورونا لخفض رواتب اللاعبين

وكالات (صدى):
قال فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الإثنين، إن اللعبة يجب أن تتعلم من دروس أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المدى البعيد بوضع ضوابط مالية، وسقف لرواتب اللاعبين، للإبقاء على الجماهير.
واتضح أن الدوري الألماني توقف لأكثر من شهرين، بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل استئناف النشاط، ليصبح أول بطولة محلية كبرى في أوروبا تعود مرة أخرى الأسبوع الماضي.
ومن جهته، أبان كيلر في كلمة افتراضية أمام جمعية طارئة للاتحاد:" يجب التعلم من أخطائنا، لأن هذه الأزمة فرصة لإعادة هيكلة كرة القدم، ويجب أن نقدم كرة قدم احترافية للناس ولحياتهم اليومية. لذلك فنحن بحاجة لنظام متطور للرقابة المالية ووضع سقف للرواتب ".
وأردف كيلر، أن كرة القدم بحاجة للتفكير على المدى البعيد، مشيرا:" عمولات وكلاء اللاعبين والمبالغ الضخمة للانتقالات بين الأندية، تؤدي إلى إثارة غضب المجتمع بشكل متزايد وتبعده عن رياضتنا المحببة، يجب أن تقدم كرة القدم إجابات مرضية على هذه القضايا ".