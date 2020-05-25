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شاهد.. غارات الجيش الليبي تستهدف غرفة عمليات الطائرات المسيرة التركية

Time منذ 34 دقيقة
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شاهد.. غارات الجيش الليبي تستهدف غرفة عمليات الطائرات المسيرة التركية

طرابلس (صدى):
استهدفت الجيش الليبي غرفة عمليات الطائرات المسيرة التركية.

ونفذ الجيش الليبى سلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات فى قاعدة معيتيقة الجوية فى طرابلس، حيث قصف الجيش الوطنى الليبى جوا مواقع للميليشيات فى مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

وجاءت الضربات الجوية للجيش الوطنى الليبى، بعد إعلان الناطق الرسمى للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضى الليبية برعاية المخابرات التركية.

وأوضح المسمارى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية فى محاور طرابلس، تلقى القبض على الداعشى السورى "محمد الرويضانى" المكنى "أبو بكر الرويضانى" أحد أخطر عناصر داعش فى سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

ولفت إلى أنه قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التى يقودها ضباط أتراك، قائلا: " هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيرى والتنظيمات المتطرفة عامة ".

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صوموا الله يكتب لنا ولكم الاجر سوف ابدا باذن الله غدا
صوموا الله يكتب لنا ولكم الاجر سوف ابدا باذن الله غدا
ماشاء الله تبارك الله اللهم اجعلها امطار خير
ماشاء الله تبارك الله اللهم اجعلها امطار خير
الله يشفيه

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