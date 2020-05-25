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قائمة الدول التي خففت الإجراءات المفروضة بسبب الفيروس المستجد 

Time منذ ساعة
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قائمة الدول التي خففت الإجراءات المفروضة بسبب الفيروس المستجد 

وكالات (صدى):
خففت دول عديدة إجراءات الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا الجديد خلال الشهور الماضية، عادت بعض المرافق للعمل تدريجيا، بينما فتحت بعضها الآخر الأجواء وسمحت بلدان لمواطنيها بالخروج إلى المتنزهات والشواطئ.

أولا.. نيوزيلندا: تشكل واحدة من أفضل قصص النجاح في مجال مكافحة فيروس كورونا الجديد، إذ كانت قد وضعت خطة صارمة من 4 مستويات لمكافحة الوباء، وساعد الشعب في تحقيق هذا النجاح من خلال الالتزام بالخطة.

ثانيا.. اليابان: قال رئيس الوزراء الياباني شينزو إنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأن طوكيو نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.

ثالثا.. الصين: بدأ تفشي الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي، بدأت العديد من نواحي الحياة تعود إلى طبيعتها، اقتصاديا واجتماعيا، بعدما أعلنت في وقت سابق من أبريل عن عودة الرحلات الجوية الداخلية، وكذلك استأنفت القطارات عملها الاعتيادي.

رابعا.. الهند: استأنفت الرحلات الجوية الداخلية جزئيا في الهند، ما خفف من تدابير الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا رغم تسجيل البلاد أكثر من 6000 إصابة جديدة.

خامسا.. اليونان:  بدأت خدمات العبارات المنتظمة من وإلى الجزر، بينما عادت المطاعم والحانات إلى العمل مرة أخرى، حيث قامت الدولة بتسريع الجهود لإنقاذ موسمها السياحي.

سادسا.. ألمانيا: انتعشت ثقة الشركات الألمانية في مايو، متعافية من أكبر هبوط على الإطلاق المسجل في الشهر السابق مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل الرفع التدريجي للقيود المفروضة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

سابعا..إسبانيا: عادت الشواطئ الإسبانية لاستقبال الرواد، كما بدأ تخفيف تدابير الإغلاق في مدريد وبرشلونة اعتبارا من اليوم.

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أحدث التعليقات

الله يشفيه
الله يشفيه
الله يشفيه
السلام عليكم كل سنه وانتم طيبين هالاعداد تجي من فحوصات سابقه لان التحاليل تاخذ وقت بالمختبر وكل التحاليل تعمل بالرياض فتأخذ من يوم الى ثلاث ايام وتطلع النتيجه وسلامتكم وبحول الله من مساء غد لن ترون هالاعداد وسوف يبدا تدريجيا بالانخفاض ويتلاشى هالوباء في ظرف شهر تقريبا بحول وتشكر الحكومه على جهودها بمكافحة هالوباء والتصدي له
محمد طويل
اقامتي تنتهي في ٨ ذو القعدة ولم تصلني رسالة من الجوازات بتمديدها اليا علما انا القرار شملني افيدونا

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