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رد هيفاء وهبي على ادعاء محمد وزيري بشأن  زواجه منها

Time منذ 22 ساعة
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رد هيفاء وهبي على ادعاء محمد وزيري بشأن  زواجه منها

أميرة خالد (صدى):
لجأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إلى القضاء ضد الملحن المصري، محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، ويأتي ذلك بعد تداول وثيقة تفيد بلجوئه للقضاء لإثبات زواجه منها، مبينة أن هذا ادعاء وكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأشارت وهبي، إلي أن هذا يعتبر تشهيرًا بها، مبينة أن لجوءها للقضاء، سيكون عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.

وقالت وهبي، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر:" ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير ".

وأردفت وهبي:" سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا! ".

يذكر أن الملحن المصري، محمد وزيري، لجأ للقضاء وتحديدًا شؤون الأسرة، لإثبات زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة، لإثبات زواجه منها.

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أحدث التعليقات

عجاج
تعديــــل ...... نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المتستر عليه من قبل خونة الوطن وآكلي الفتات القذر حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
عسى خير إن شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين

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