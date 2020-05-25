رد هيفاء وهبي على ادعاء محمد وزيري بشأن  زواجه منها

أميرة خالد (صدى):
لجأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إلى القضاء ضد الملحن المصري، محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، ويأتي ذلك بعد تداول وثيقة تفيد بلجوئه للقضاء لإثبات زواجه منها، مبينة أن هذا ادعاء وكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأشارت وهبي، إلي أن هذا يعتبر تشهيرًا بها، مبينة أن لجوءها للقضاء، سيكون عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.
وقالت وهبي، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر:" ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير ".
وأردفت وهبي:" سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا! ".
يذكر أن الملحن المصري، محمد وزيري، لجأ للقضاء وتحديدًا شؤون الأسرة، لإثبات زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة، لإثبات زواجه منها.