التعليق الأول من رجاء الجداوي بعد إصابتها بالفيروس

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الاثنين، على إصابته بالفيروس المستجد ونقلها إلى مستشفى العزل لبداية رحلة العلاج؛ حيث طمأنت جمهورها على حالتها الصحية.
وصرحت رجاء الجداوي، إن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة؛ فيما أكدت على التزامها بكافة سبل الوقاية.
وقالت الجداوي: " أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة"؛ مضيفة: "إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة " .
وتابعت في حديثها عن من ساندوها: "الناس دي هم اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء"؛ مستطردة: " ياريت محدش يستهين بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير " .