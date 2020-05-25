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وظيفة تقنية شاغرة في شركة إيكويفيا

Time منذ ساعتين
Views 1698
وظيفة تقنية شاغرة في شركة إيكويفيا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إيكويفيا المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الطبية عن توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في مدينة حائل، بمسمى (مُحلل أعمال).

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة نظم المعلومات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2020/05/25م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

الله يشفيه
الله يشفيه
الله يشفيه
السلام عليكم كل سنه وانتم طيبين هالاعداد تجي من فحوصات سابقه لان التحاليل تاخذ وقت بالمختبر وكل التحاليل تعمل بالرياض فتأخذ من يوم الى ثلاث ايام وتطلع النتيجه وسلامتكم وبحول الله من مساء غد لن ترون هالاعداد وسوف يبدا تدريجيا بالانخفاض ويتلاشى هالوباء في ظرف شهر تقريبا بحول وتشكر الحكومه على جهودها بمكافحة هالوباء والتصدي له
محمد طويل
اقامتي تنتهي في ٨ ذو القعدة ولم تصلني رسالة من الجوازات بتمديدها اليا علما انا القرار شملني افيدونا

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