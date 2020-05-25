وظيفة تقنية شاغرة في شركة إيكويفيا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إيكويفيا المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الطبية عن توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في مدينة حائل، بمسمى (مُحلل أعمال).
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة نظم المعلومات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2020/05/25م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .