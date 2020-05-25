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حقيقة حدوث زلازل لخلو قرص الشمس من البقع

Time منذ 35 دقيقة
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حقيقة حدوث زلازل لخلو قرص الشمس من البقع

جدة (صدى):
كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، اليوم الاثنين، حقيقة وجود علاقة بين خلو قرص الشمس من البقع، وبين حدوث تجمد للطقس، ووقوع زلازل وبراكين، أو انتشار مجاعات، كما يدعي البعض.

وأكد المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه لا توجد علاقة بينهما وهذا الأمر غير صحيح، لافتًا إلى أنه بشروق شمس اليوم 25 مايو 2020 يكون مضى 23 يومًا على التوالي وسطح الشمس الخالي من البقع تماما.

وأشار إلى أنها علامة على استمرار مرحلة الحد الأدنى من الدورة الشمسية، والتي ستكون الأعمق في عصر الفضاء؛ بينما حتى الآن هذا العام كانت الشمس من دون بقع بنسبة (78٪) من الوقت.

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أحدث التعليقات

محمد الاحمري
كل من كان السبب في وفاة البنت لابد من محاسبته
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
والزواج فرحه اكبر
محمد الاحمري
كل من تجاوز عليه يحاسب هذه نفس وله الحق بأي تصرف ومن انتقده أن شالله انك تبلاء مثله. حتى تعرف حرقه ماهو فيه
محمد الاحمري
كل من تجاوز عليه يحاسب هذه نفس وله الحق بأي تصرف ومن انتقده أن شالله انك تبلاء مثله. حتى تعرف حرقه ماهو فيه
محمد الاحمري
كل من تجاوز عليه يحاسب هذه نفس وله الحق بأي تصرف ومن انتقده أن شالله انك تبلاء مثله. حتى تعرف حرقه ماهو فيه

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