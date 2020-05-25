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المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس

Time منذ 13 دقيقة
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المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس

وكالات (صدى):
كشفت دراسة أجراها المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا، لافتة إلى أن الشخص المصاب يصبح معديا قبل يومين من ظهور الأعراض، ثم يظلون معديين لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام بعد ظهور علامات المرض.

ووجد العلماء، أن مرضى الفيروس التاجي لا ينقلون العدوى بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا؛ فيما يمكن للاختبارات الإيجابية في المرضى الذين لا تزال لديهم أعراض بعد أسبوعين أن تلتقط أجزاء من الخلل لا يمكنها نقل الفيروس إلى شخص آخر.

وأوضح الباحثون، أنه استنادًا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة COVID-19 ، فإن الفترة المعدية من [فيروس كورونا] لدى الأفراد المصابين بالأعراض قد تبدأ قبل يومين من ظهور الأعراض ، وتستمر لمدة تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام تقريبًا بعد بداية الأعراض؛ بينما ينخفض ​​التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يتم العثور على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههه خرمان واجد على اكل المطاعم هاالقطو ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وانت بخير وصحه وسلامه خادمه الحرمين الله يحفظك من كل مكروه ويجزاك خير الجزاء
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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