نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات

Time منذ 32 دقيقة
Views 1420
Comment 1
أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات

أبوظبي (صدى):
كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عن السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، اعتباراً من يوم الاثنين القادم، الموافق 1 يونيو 2020.

وأَضحت أن ذلك من خلال التسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة من هنـــــــا والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم بأمان وسلامة.

وتتمثل شروط عودة المقيمين إلى الإمارات في تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولاً، وإرفاق الطلب بالمستندات التالية: صورة شخصية ملونة، صورة من الإقامة، صورة من جواز السفر ساري المفعول

ويجب اثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران إذا كان السبب هو السياحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههه خرمان واجد على اكل المطاعم هاالقطو ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وانت بخير وصحه وسلامه خادمه الحرمين الله يحفظك من كل مكروه ويجزاك خير الجزاء
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

أخر الأخبار

المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس
المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس
Time منذ 13 دقيقة Views 1336
أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
Time منذ 32 دقيقة Views 1420
آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
Time منذ 34 دقيقة Views 710
روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد
روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد
Time منذ ساعة Views 2207
إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب
إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب
Time منذ ساعة Views 1760
«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي
«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي
Time منذ ساعة Views 2724
شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان
شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان
Time منذ ساعة Views 1896
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
Time منذ ساعة Views 2505
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1466
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
Time منذ ساعة Views 1463