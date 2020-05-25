أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات

أبوظبي (صدى):
كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عن السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، اعتباراً من يوم الاثنين القادم، الموافق 1 يونيو 2020.
وأَضحت أن ذلك من خلال التسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة من هنـــــــا والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم بأمان وسلامة.
وتتمثل شروط عودة المقيمين إلى الإمارات في تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولاً، وإرفاق الطلب بالمستندات التالية: صورة شخصية ملونة، صورة من الإقامة، صورة من جواز السفر ساري المفعول
ويجب اثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران إذا كان السبب هو السياحة.