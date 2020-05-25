روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد

موسكو (صدى):
أطلقت روسيا علاجًا جديدًا للفيروس المستجد سيبدأ توفره في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل، بحسب كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار.
وأوضح دميتري بوشكار، أن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد الفيروس؛ لافتًا إلى أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري.
ومن جانبه، صرح الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية ، نيقولاي كريوتشكوف، إن العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري، وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة.