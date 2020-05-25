نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب

Time منذ ساعة
Views 1757
Comment 1
إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب

مدريد (صدى):
كشف وزير السياحة الإسباني رييس ماروتو، اليوم الاثنين، عن فتح الأبواب أمام السائحين الأجانب الذي سيصبح بإمكانهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو المقبل.

وأوضح رييس ماروتو، أن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد (يوليو 2020)؛ لافتًا إلى أنه من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو.

وتعتمد بشكل أساسي على السياحة، فيما تعد هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من الجائحة، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههه خرمان واجد على اكل المطاعم هاالقطو ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وانت بخير وصحه وسلامه خادمه الحرمين الله يحفظك من كل مكروه ويجزاك خير الجزاء
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

أخر الأخبار

المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس
المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس
Time منذ 13 دقيقة Views 1336
أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
Time منذ 32 دقيقة Views 1415
آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
Time منذ 34 دقيقة Views 708
روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد
روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد
Time منذ ساعة Views 2200
إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب
إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب
Time منذ ساعة Views 1757
«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي
«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي
Time منذ ساعة Views 2724
شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان
شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان
Time منذ ساعة Views 1896
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
Time منذ ساعة Views 2505
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1466
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
Time منذ ساعة Views 1463