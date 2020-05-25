إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب

مدريد (صدى):
كشف وزير السياحة الإسباني رييس ماروتو، اليوم الاثنين، عن فتح الأبواب أمام السائحين الأجانب الذي سيصبح بإمكانهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو المقبل.
وأوضح رييس ماروتو، أن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد (يوليو 2020)؛ لافتًا إلى أنه من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو.
وتعتمد بشكل أساسي على السياحة، فيما تعد هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من الجائحة، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.