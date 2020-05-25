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شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان

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شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان

الرياض (صدى):
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الاثنين، أن التحديات تتطلب التعاون تنفيذًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في عام 2015.

وأوضح نايف الحجرف بمناسبة مرور 39 عاما على تأسيس مجلس التعاون، أن التحدي الذي يواجه مسيرة مجلس التعاون ما فرضه الفيروس المستجد من تحديات كبيرة طالت جميع مناحي الحياة وأثرت على البشرية جمعاء.

وأشار أمين مجلس التعاون الخليجي، إلى أن ذلك يتطلب كمنظومة مجلس تعاون تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد كورونا بأبعاده الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والعمالية والاستراتيجية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههه خرمان واجد على اكل المطاعم هاالقطو ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وانت بخير وصحه وسلامه خادمه الحرمين الله يحفظك من كل مكروه ويجزاك خير الجزاء
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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