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مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا

Time منذ 5 دقائق
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مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا

الرياض (صدى):
كشف تطبيق " توكلنا " المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الاثنين، أنه بإمكان الأطفال الأقل من عمر 15 عاماً الخروج بدون تصريح برفقة أقاربهم، في حالة الضرورة فقط.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب التطبيق عبر تويتر، حول إمكانية اصطحاب أبناء أخيه تحت 15 عاماً؛ ليجيب التطبيق بأنه يشترط أن يكون القريب يحمل تصريحا للتنقل، وأن يكون أبا أو أما، جدا أو جدة.

أو أن يكون أخا أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، مع وجود ما يثبت صلة القرابة أثناء الخروج، والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية، وتجنب اصطحاب الأطفال إلى مراكز التسوق.

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أحدث التعليقات

المنظر ههههه
الله يعمي بصرهم و بصيرتهم لأنهم ما أبصروا رحمة الإنسان أولا
البرفسور احمد
انت حكيم يا برفسور.... اختصرت المشكله وأوجدت الحل بكلمتين... ما شاء الله تبارك الله
البرفسور احمد
هو لم يتوقع... بل ناقل لما تقوله محطات ارصاد الطغص العالميه...؟
٥٥٥٥٥٥
احسن شي عملتو ي اهل السودان الطرد وعدم قبوله بالنزول انتم أحرار ونعم فيكم
ولد الديرة
لا تسوي فيها أسلوب وين سب منتخب بلده هوه سال عن لاعب سنتر تسع مرات فقط واذا تبي الصراحه والله من يوم دخلوا الطواقي المنتخب لم يحقق المنتخب إنجازات واتركك من التعصب الزائد لناديك الهلال والتلفظ بعبارات مالها داعي

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