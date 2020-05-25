محتويات بالمنزل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

أميرة خالد (صدى):
توجد عدة أشياء في المنزل تحتوي على مواد تسبب الإصابة بالسرطان؛ ومنها أريكة الاسترخاء الكبرى وغيرها من قطع الأثاث المنجدة تُعالَج بمادة TDCIPP المقاومة للحرائق واللهب، فضلًا عن كراسي الجلد التي يتم إرجاعها إلى الخلف.
ويأتي ذلك لأن مادة "كروميوم" من المواد المسببة للسرطان، وتوجد في أنواع الجلد المدبوغ، قطع الأثاث المصنوعة من الخشب، بعض أنواع الأصباغ التي تستخدم في المنسوجات والأسمنت؛ فضلًا عن الثلاجة القديمة، ومنتجات التنظيف.
ومن بين تلك الأشياء، دولاب الملابس، وأرضيات الفينيل والستائر الصغيرة؛ حيث يشتبه في أن الفثالات تسبب السرطان وقد تؤثر سلبًا على التكاثر البشري أو التطور، وتوجد في أرضيات الفينيل، ستائر الدش، الجلود الاصطناعية وورق الحائط.
وتشمل المواد العازلة، وأكواب الستايروفوم والكتب الموضوعة في المكتبة التي قد يتم تعقيمها باستخدام أكسيد الإيثيلين المعروف أنه يسبب السرطان، والأعشاب الضارة التي قد تظهر في حديقة المنزل، ورذاذ البق والحشرات، والأسطح الجرانيت.