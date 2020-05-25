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محتويات بالمنزل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

Time منذ 4 أيام
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محتويات بالمنزل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

أميرة خالد (صدى):
توجد عدة أشياء في المنزل تحتوي على مواد تسبب الإصابة بالسرطان؛ ومنها أريكة الاسترخاء الكبرى وغيرها من قطع الأثاث المنجدة تُعالَج بمادة TDCIPP المقاومة للحرائق واللهب، فضلًا عن كراسي الجلد التي يتم إرجاعها إلى الخلف.

ويأتي ذلك لأن مادة "كروميوم" من المواد المسببة للسرطان، وتوجد في أنواع الجلد المدبوغ، قطع الأثاث المصنوعة من الخشب، بعض أنواع الأصباغ التي تستخدم في المنسوجات والأسمنت؛ فضلًا عن الثلاجة القديمة، ومنتجات التنظيف.

ومن بين تلك الأشياء، دولاب الملابس، وأرضيات الفينيل والستائر الصغيرة؛ حيث يشتبه في أن الفثالات تسبب السرطان وقد تؤثر سلبًا على التكاثر البشري أو التطور، وتوجد في أرضيات الفينيل، ستائر الدش، الجلود الاصطناعية وورق الحائط.

وتشمل المواد العازلة، وأكواب الستايروفوم والكتب الموضوعة في المكتبة التي قد يتم تعقيمها باستخدام أكسيد الإيثيلين المعروف أنه يسبب السرطان، والأعشاب الضارة التي قد تظهر في حديقة المنزل، ورذاذ البق والحشرات، والأسطح الجرانيت.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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