حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري

ماجد محمد (صدى):
طالب لاعب الاتفاق السابق حمد الدبيخي، اليوم الاثنين، بعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلًا أنه على اتحاد كرة القدم عدم التأليف واختلاق قرارات غير منطقية فالاتحاد أمام خيارين إما استئناف المسابقة لتحديد بطل هذا الموسم ومعرفة الفرق الصاعدة والهابطة، أو الإلغاء تماماً دون تتويج أي فريق.
وصرح حمد الدبيخي: " في حال عودة الدوري اعتقد أنه من الصعب أن تكون الحالة الفنية بصورة جيدة كما كانت قبل التوقف، نظراً لتغير الطقس وفترة الاعداد القصيرة وعدم وصول اللاعبين إلى درجة ممتازة لياقياً حتى وإن مارسوا بعض التمارين المنزلية فلن توصلهم إلى درجة الكمال البدني " .
وأضاف: " فالجولات المتبقية من الدوري ستكون لها حسابات مختلفة حسب مراكز الفرق في القمة والقاع دون الفرق التي تعتبر في منطقة الأمان من سلم الترتيب ومن المهم معرفة جدولة المباريات والمدة التي يفترض فيها إنهاء الموسم قبل فترة الإعداد للموسم المقبل، فإذا كان هناك ضغط لجدول الدوري سيشكل ذلك ضغطاً على جميع الأندية، وستكون المهمة شاقة وصعبة بسبب العامل اللياقي والطقس الحار والتنقل بين المدن في فترات قصيرة " .
واستطرد لاعب الاتفاق السابق: " لو حالت الظروف دون استكمال المنافسات فإن قرار إلغاء الموسم يعتبر عدالة للمنافسة فليس هناك مجال للاجتهاد واصدار قرارات ترجح كفة فرق على أخرى، إما الاستكمال أو الإلغاء، والعمل على التجهيز للموسم المقبل " .