نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري

Time منذ 55 دقيقة
Views 1726
حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري

ماجد محمد (صدى):
طالب لاعب الاتفاق السابق حمد الدبيخي، اليوم الاثنين، بعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلًا أنه على اتحاد كرة القدم عدم التأليف واختلاق قرارات غير منطقية فالاتحاد أمام خيارين إما استئناف المسابقة لتحديد بطل هذا الموسم ومعرفة الفرق الصاعدة والهابطة، أو الإلغاء تماماً دون تتويج أي فريق.

وصرح حمد الدبيخي: " في حال عودة الدوري اعتقد أنه من الصعب أن تكون الحالة الفنية بصورة جيدة كما كانت قبل التوقف، نظراً لتغير الطقس وفترة الاعداد القصيرة وعدم وصول اللاعبين إلى درجة ممتازة لياقياً حتى وإن مارسوا بعض التمارين المنزلية فلن توصلهم إلى درجة الكمال البدني " .

وأضاف: " فالجولات المتبقية من الدوري ستكون لها حسابات مختلفة حسب مراكز الفرق في القمة والقاع دون الفرق التي تعتبر في منطقة الأمان من سلم الترتيب ومن المهم معرفة جدولة المباريات والمدة التي يفترض فيها إنهاء الموسم قبل فترة الإعداد للموسم المقبل، فإذا كان هناك ضغط لجدول الدوري سيشكل ذلك ضغطاً على جميع الأندية، وستكون المهمة شاقة وصعبة بسبب العامل اللياقي والطقس الحار والتنقل بين المدن في فترات قصيرة " .

واستطرد لاعب الاتفاق السابق: " لو حالت الظروف دون استكمال المنافسات فإن قرار إلغاء الموسم يعتبر عدالة للمنافسة فليس هناك مجال للاجتهاد واصدار قرارات ترجح كفة فرق على أخرى، إما الاستكمال أو الإلغاء، والعمل على التجهيز للموسم المقبل " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

المنظر ههههه
الله يعمي بصرهم و بصيرتهم لأنهم ما أبصروا رحمة الإنسان أولا
البرفسور احمد
انت حكيم يا برفسور.... اختصرت المشكله وأوجدت الحل بكلمتين... ما شاء الله تبارك الله
البرفسور احمد
هو لم يتوقع... بل ناقل لما تقوله محطات ارصاد الطغص العالميه...؟
٥٥٥٥٥٥
احسن شي عملتو ي اهل السودان الطرد وعدم قبوله بالنزول انتم أحرار ونعم فيكم
ولد الديرة
لا تسوي فيها أسلوب وين سب منتخب بلده هوه سال عن لاعب سنتر تسع مرات فقط واذا تبي الصراحه والله من يوم دخلوا الطواقي المنتخب لم يحقق المنتخب إنجازات واتركك من التعصب الزائد لناديك الهلال والتلفظ بعبارات مالها داعي

أخر الأخبار

مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
Time منذ 5 دقائق Views 1133
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
Time منذ 9 دقائق Views 1115
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
Time منذ 13 دقيقة Views 1202
ليلى إسكندر تحرج زوجها بفلتر نسائي (صورة)
ليلى إسكندر تحرج زوجها بفلتر نسائي (صورة)
Time منذ 18 دقيقة Views 1215
محتويات بالمنزل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان
محتويات بالمنزل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان
Time منذ 19 دقيقة Views 1198
عودة نشاط النوادي الليلية في الصين
عودة نشاط النوادي الليلية في الصين
Time منذ 30 دقيقة Views 1386
حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري
حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري
Time منذ 55 دقيقة Views 1726
تسرب غاز يتسبب في حريق منزل بمحافظة رجال آلمع
تسرب غاز يتسبب في حريق منزل بمحافظة رجال آلمع
Time منذ ساعة Views 1507
الصابون الأسود يقضي على البثور والبقع الصبغية
الصابون الأسود يقضي على البثور والبقع الصبغية
Time منذ ساعة Views 1342
يسرا: لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة
يسرا: لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة
Time منذ ساعة Views 1412