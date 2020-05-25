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ليلى إسكندر تحرج زوجها بفلتر نسائي (صورة)

Time منذ يوم
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ليلى إسكندر تحرج زوجها بفلتر نسائي (صورة)

بيروت (صدى):
نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، صورة لزوجها الفنان يعقوب الفرحان، بـ"فلتر" نسائي بقصد معاتبته؛ حيث تغيرت ملامح وجه الفرحان إلى الشكل النسائي بفضل الفلتر الذي يحول الوجه إلى وجه فتاة ذات شعر طويل.

وعبرت ليلى إسكندر عن غضبها من ذلك الظهور؛ حيث قالت: " أتمنى من زملاء يعقوب في لوكيشن التصوير عدم تصويره وتنزيله بالسناب بهذه الطريقة، أنا زوجته وما أنزله كذا.. فأنت إللي مصوره ومنزل الصوره ومخليها تنتشر، إما مستقصد وفي شيء تبغا توصله، يا يعقوب جالس يعطي وجه لناس ماتعرف الصح من الخطأ " .

وكان قد تعرض الثنائي إلى موقف محرج بعد أن حلّت ليلى اسكندر ضيفة على برنامج "سندريلا" من تقديم الإعلامي الكويتي "صالح الراشد"؛ فبعد انتهاء الحلقة، انتشر فيديو من المقابلة لم يعرض، يظهر زوجها يعقوب الذي حل ضيفاً على الحلقة لدقائق معدودة وهو يلبسها حذاء سندريلا، إلا أن الحذاء لم يكن مناسبًا لحجم قدمها.

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أحدث التعليقات

عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
عسى خير إن شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
فبصل
وين ردودي يا زلابه كل تبن وكفايه يا هلامه

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