ليلى إسكندر تحرج زوجها بفلتر نسائي (صورة)

بيروت (صدى):
نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، صورة لزوجها الفنان يعقوب الفرحان، بـ"فلتر" نسائي بقصد معاتبته؛ حيث تغيرت ملامح وجه الفرحان إلى الشكل النسائي بفضل الفلتر الذي يحول الوجه إلى وجه فتاة ذات شعر طويل.
وعبرت ليلى إسكندر عن غضبها من ذلك الظهور؛ حيث قالت: " أتمنى من زملاء يعقوب في لوكيشن التصوير عدم تصويره وتنزيله بالسناب بهذه الطريقة، أنا زوجته وما أنزله كذا.. فأنت إللي مصوره ومنزل الصوره ومخليها تنتشر، إما مستقصد وفي شيء تبغا توصله، يا يعقوب جالس يعطي وجه لناس ماتعرف الصح من الخطأ " .
وكان قد تعرض الثنائي إلى موقف محرج بعد أن حلّت ليلى اسكندر ضيفة على برنامج "سندريلا" من تقديم الإعلامي الكويتي "صالح الراشد"؛ فبعد انتهاء الحلقة، انتشر فيديو من المقابلة لم يعرض، يظهر زوجها يعقوب الذي حل ضيفاً على الحلقة لدقائق معدودة وهو يلبسها حذاء سندريلا، إلا أن الحذاء لم يكن مناسبًا لحجم قدمها.