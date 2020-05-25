يسرا: لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية يسرا، أمس الأحد، إنه لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة، وإن الخيانة من المقربين هي الأصعب، وذلك على خلفية حديثها عن مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد" الذي تشاركها فيه حلا شيحة وجومانا مراد ونجوم آخرين.
وأكدت يسرا أنها متسامحة ولا تحمل الضغينة حتى لأعدائها ومن طعنوها فى ظهرها، لافتة إلى أن الخيانة والطعنات التى قد تكون تلقتها من قبل من الممكن أن تجعلها ترقد فى المنزل لكنها لا تبوح ولا تظهر تأثير ذلك عليها.
وأوضحت أنها تعرضت لطعنات من داخل الوسط الفنى لكنها لا تحب أن تذكرها؛ فيما قال مقدم البرامج المصري وائل الإبراشي أنه عاصر العديد من الطعنات التى تلقتها يسرا من داخل الوسط الفنى، وأنه فقط يحاول مشاكستها.