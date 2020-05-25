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يسرا: لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة

Time منذ يوم
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يسرا: لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية يسرا، أمس الأحد، إنه لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة، وإن الخيانة من المقربين هي الأصعب، وذلك على خلفية حديثها عن مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد" الذي تشاركها فيه حلا شيحة وجومانا مراد ونجوم آخرين.

وأكدت يسرا أنها متسامحة ولا تحمل الضغينة حتى لأعدائها ومن طعنوها فى ظهرها، لافتة إلى أن الخيانة والطعنات التى قد تكون تلقتها من قبل من الممكن أن تجعلها ترقد فى المنزل لكنها لا تبوح ولا تظهر تأثير ذلك عليها.

وأوضحت أنها تعرضت لطعنات من داخل الوسط الفنى لكنها لا تحب أن تذكرها؛ فيما قال مقدم البرامج المصري وائل الإبراشي أنه عاصر العديد من الطعنات التى تلقتها يسرا من داخل الوسط الفنى، وأنه فقط يحاول مشاكستها.

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أحدث التعليقات

عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
عسى خير إن شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
فبصل
وين ردودي يا زلابه كل تبن وكفايه يا هلامه

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