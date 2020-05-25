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اختبار 350 ألف طالبًا «عن بعد»

Time منذ ساعة
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اختبار 350 ألف طالبًا «عن بعد»

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة تقويم التعليم والتدريب علي الغبيشي، اليوم الاثنين، عن إستراتيجية الهيئة والتي تقوم على البقاء في حالة استعداد وجاهزية تامة بحلول تقنية متنوعة.

وأوضح على الغبيشي، أن الهيئة تختبر أكثر من 350 ألف طالب وطالبة عن بعد في منازلهم؛ للحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض الطلبة لأي مخاطر تساعد في انتشار الجائحة، مع توفير البديل لمن لا يتمكن من إجرائه عن بعد.

وقال متحدث هيئة التقويم، أن الطلاب سيحصلون على فرص قبول عادلة ومعيار موحد على مستوى المملكة؛ فيما أطلقت الهيئة خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار دون الحضور إلى المقرات، كما كان الحال في السابق، كما تم تجهيز مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها.

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أحدث التعليقات

المنظر ههههه
الله يعمي بصرهم و بصيرتهم لأنهم ما أبصروا رحمة الإنسان أولا
البرفسور احمد
انت حكيم يا برفسور.... اختصرت المشكله وأوجدت الحل بكلمتين... ما شاء الله تبارك الله
البرفسور احمد
هو لم يتوقع... بل ناقل لما تقوله محطات ارصاد الطغص العالميه...؟
٥٥٥٥٥٥
احسن شي عملتو ي اهل السودان الطرد وعدم قبوله بالنزول انتم أحرار ونعم فيكم
ولد الديرة
لا تسوي فيها أسلوب وين سب منتخب بلده هوه سال عن لاعب سنتر تسع مرات فقط واذا تبي الصراحه والله من يوم دخلوا الطواقي المنتخب لم يحقق المنتخب إنجازات واتركك من التعصب الزائد لناديك الهلال والتلفظ بعبارات مالها داعي

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