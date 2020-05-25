وجهة أشرف حكيمي تسهل انضمام هالاند لريال مدريد

وكالات (صدى):
تعد وجهة المغربي أشرف حكيمي، القادمة هي مفتاح انتقال زميله في بروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند إلى نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث أن عودة حكيمي لريال مدريد مرتبطة بتوقيع هالاند المحتمل للنادي ذاته.
وسيقترح بروسيا دورتموند الحفاظ على الدولي المغربي الشاب لأطول فترة ممكنة، عندما ينتهي الموسم الحالي لكن الأمر متوقف على تجديد الإعارة أو التعاقد بشكل نهائي معه.
ويضع ريال مدريد عينيه على هالاند منذ فترة طويلة لكن سيتم التعاقد معه العام 2022، عندما يسهل دورتموند مغادرة المهاجم النرويجي الشاب وفقا للاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع وكيل أعماله مينو رايولا وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2022.