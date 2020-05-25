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وجهة أشرف حكيمي تسهل انضمام هالاند لريال مدريد

Time منذ ساعة
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وجهة أشرف حكيمي تسهل انضمام هالاند لريال مدريد

وكالات (صدى):
تعد وجهة المغربي أشرف حكيمي، القادمة هي مفتاح انتقال زميله في بروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند إلى نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث أن عودة حكيمي لريال مدريد مرتبطة بتوقيع هالاند المحتمل للنادي ذاته.

وسيقترح بروسيا دورتموند الحفاظ على الدولي المغربي الشاب لأطول فترة ممكنة، عندما ينتهي الموسم الحالي لكن الأمر متوقف على تجديد الإعارة أو التعاقد بشكل نهائي معه.

ويضع ريال مدريد عينيه على هالاند منذ فترة طويلة لكن سيتم التعاقد معه العام 2022، عندما يسهل دورتموند مغادرة المهاجم النرويجي الشاب وفقا للاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع وكيل أعماله مينو رايولا وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2022.

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أحدث التعليقات

المنظر ههههه
الله يعمي بصرهم و بصيرتهم لأنهم ما أبصروا رحمة الإنسان أولا
البرفسور احمد
انت حكيم يا برفسور.... اختصرت المشكله وأوجدت الحل بكلمتين... ما شاء الله تبارك الله
البرفسور احمد
هو لم يتوقع... بل ناقل لما تقوله محطات ارصاد الطغص العالميه...؟
٥٥٥٥٥٥
احسن شي عملتو ي اهل السودان الطرد وعدم قبوله بالنزول انتم أحرار ونعم فيكم
ولد الديرة
لا تسوي فيها أسلوب وين سب منتخب بلده هوه سال عن لاعب سنتر تسع مرات فقط واذا تبي الصراحه والله من يوم دخلوا الطواقي المنتخب لم يحقق المنتخب إنجازات واتركك من التعصب الزائد لناديك الهلال والتلفظ بعبارات مالها داعي

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