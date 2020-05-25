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غياب العابرين عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه

Time منذ ساعة
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غياب العابرين عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه

الرياض (صدى):
غاب العابرون عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه عام 1407؛ فيما شهد بالعام الماضي عبور 56 ألف مسافر في أول يوم من عيد الفطر، بينما كان رابع يوم العام الماضي هو ثالث أعلى إحصاء منذ افتتاحه، حيث شهد عبور 121 ألف مسافر.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في عام 2019، أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاماً بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74000) مسافر يومياً، وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه، إذ بلغ عدد المسافرين في العام 2019 عن طريق جسر الملك فهد 2918993 مسافراً.

ولم يغلق الجسر منذ افتتاحه أمام العبور غير مرتين؛ الأولى عام 2011 في خضم الأحداث التي شهدتها البحرين، والثانية مساء السبت الـ7 من شهر مارس عام 2020 بعد تفشي الفيروس المستجد في عدد من البلدان حول العالم.

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أحدث التعليقات

المنظر ههههه
الله يعمي بصرهم و بصيرتهم لأنهم ما أبصروا رحمة الإنسان أولا
البرفسور احمد
انت حكيم يا برفسور.... اختصرت المشكله وأوجدت الحل بكلمتين... ما شاء الله تبارك الله
البرفسور احمد
هو لم يتوقع... بل ناقل لما تقوله محطات ارصاد الطغص العالميه...؟
٥٥٥٥٥٥
احسن شي عملتو ي اهل السودان الطرد وعدم قبوله بالنزول انتم أحرار ونعم فيكم
ولد الديرة
لا تسوي فيها أسلوب وين سب منتخب بلده هوه سال عن لاعب سنتر تسع مرات فقط واذا تبي الصراحه والله من يوم دخلوا الطواقي المنتخب لم يحقق المنتخب إنجازات واتركك من التعصب الزائد لناديك الهلال والتلفظ بعبارات مالها داعي

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