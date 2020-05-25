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«الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة وحبات برد في ثاني أيام العيد

Time منذ ساعة
Views 1923
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«الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة وحبات برد في ثاني أيام العيد

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق في ثاني أيام عيد الفطر.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين 141/10/2هـ ثاني أيام عيد الفطر - إن شاء الله امطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد " .

وأوضح " الحصيني " أن ذلك: " على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان تمتد شرقها تمتد إلى القصيم وشرق مكة وجنوب شرق المدينة، وغرب الوسطى تمتد إلى الإمارات وعمان واليمن، وغبار على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
عنتر فاضي جيبه
لاحول ولا قوة بالله .. الله يجعلها شافعه لوالديها
أبو كنان
سبحان الله! كيف لحيوان أن ينطق كالبشر ويقلد بعض الألفاظ ويكون شاهدا ودليلا على مثل تلكم الجرائم

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