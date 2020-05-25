بنيتيز يحاول العودة إلى نيوكاسل

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن الإسباني رافائيل بنيتيز المدرب السابق لناديي ليفربول وتشيلسي، والمدرب الحالي لفريق داليان برو الصيني يريد العودة لقيادة دفة فريق نيوكاسل، فريقه السابق.
وأوضحت التقارير، أن ذلك بعد انتقال ملكية النادي لصندوق الاستثمارات السعودي؛ حيث يرغب المدرب الإسباني في العودة رغم التزامه حاليا بعقد مع الفريق الصيني داليان برو ويضع ضمن خططه التعاقد مع عدة لاعبين في حال عودته.
وكان بنيتيز قد رحل عن نيوكاسل بعد خلاف مع المالك الحالي مايك آشلي حول التعاقدات حيث لم يلتزم المالك بوعوده بمنحه أموالا لشراء لاعبين جدد؛ فيما يسعى الملاك الجدد إلى عدم الإبقاء على المدرب الحالي ستيف بروس رغم رغبته في البقاء في منصبه ودعم عدة لاعبين حاليين له.
وعلى جانب آخر، أشارت الصحف إلى أن بنيتيز وضع ضمن أهدافه التعاقد مع الدوليين الإنجليزيين المدافع جون ستونز ولاعب الوسط روس باركلي في حال تعاقده مع نيوكاسل.