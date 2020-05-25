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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عذرهم اقبح من فعلهم ، يا اخ ابو عماار ........
د محمد ماجد بخش
كم أتمنى مناظرة 10 علماء دفعة واحدة أمام محايدين يعوون ما سنقول وأخبرهم ثم أجبرهم على إعادة النظر في فهمهم وتصحيح مسار فهم التركيب الذري ولن استخدم أي معطيات جديدة خلاف المعطيات المنهجية لإعادة التفسير لها والانتقال إلى التغيير وإقراره بسلام.
ابو محمد 😎
بيض الله وجهك ياحميدتي ، وأنتم تستاهلون كل خير والوقفة الصادقه من اخوانكم الذين لا يألون جهداً لأمن البلد وأهله واستقرارهم ، وتوفير الحياة الكريمة لهم .. .. ليس كمن يريد تأجيج النار بينكم لمصالحهم الشخصية الشيطانيه .. .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه .. آمين ..
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله .. رحمهم الله

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